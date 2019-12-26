РИАМО - 26 дек. В Московской области завершили расследование уголовных дел в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном выводе за рубеж крупной суммы денег, злоумышленники предстанут перед судом, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по региону.

Мужчин обвиняют в участии в преступном сообществе (статья 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ – три эпизода), мошенничестве, совершенном организованной группой (статья 159 УК РФ – два эпизода) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ).

«Эти уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения», – уточняется в материале.

По данным следствия, в 2014-2017 годах обвиняемые участвовали в преступном сообществе, общая численность которого составляла 10 человек. ОПС выводило деньги в Турцию – для этого использовались подложные документы. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций, каждая из которых выводила из страны около 10 миллионов евро.

«В общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 миллионов – добавляется в сообщении.

Также мужчины оказались причастны к похищению 1 миллиона долларов США в валютно-обменном пункте в центре Москвы в 2017 году. Мошенники украли деньги с помощью подложных документов.

Для возмещения ущерб на деньги обвиняемых наложили арест, сумма составляет около 385 миллионов рублей. Данные средства находятся на счету одной из подложных фирм. Также арестовано имущество более чем на 100 миллионов рублей – элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки и наручные часы премиум-класса.

В отношении обвиняемых собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем два уголовных дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Также в производстве находится уголовное дело в отношении еще пяти членов ОПГ которым предъявлено аналогичное обвинение. В отношении одного уже вынесен приговор. Еще один участник преступного сообщества находится в международном розыске.

В расследовании уголовного дела активное содействие оказывали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, а также сотрудники Росфинмониторинга и Интерпола.