РИАМО - 26 дек. Нейробиологи из США провели исследование и выяснили, что прерывистое голодание положительно влияет на здоровье человека, сообщает Газета.ru.

Суть прерывистого голодания заключается в том, чтобы частично ограничивать промежуток приема пищи. Можно ограничить себя на определенный период времени в течение дня или делать перерывы по дням, например, два разгрузочных дня за семь дней.

«Делая перерывы в еде, можно повысить клеточное здоровье, отмечают ученые. Когда организму не хватает энергии, он начинает восполнять ее из запасов жира. При этом улучшается регуляция сахара, а также увеличивается устойчивость к стрессу», – говорится в материале.

Специалисты считают данный режим естественным. Наши предки регулярно испытывали дефицит пищи, поэтому процессы внутри современного человека действуют аналогичным образом.