РИАМО - 26 дек. Фельдшерско-акушерские пункты ввели в эксплуатацию в Егорьевске и Раменском городском округе, в них созданы все условия для работников и посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новые ФАП готовятся принять своих пациентов уже в январе 2020 года. Получить первую доврачебную помощь смогут жители деревень Нестерово в Раменском округе и Подрядниково в Егорьевске», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он подчеркнул, что в фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия для работников и посетителей. На объектах разместились процедурный и фельдшерский кабинеты, стационар и место ожидания приема. Пункты также оснащены необходимым медоборудованием.

«До конца года будут введены в эксплуатацию все 25 ФАП, предусмотренные госпрограммой «Строительство объектов социальной инфраструктуры», – отметил министр.