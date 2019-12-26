РИАМО - 26 дек. Столичные следователи проводят проверку по информации СМИ о систематическом избиении пожилой женщины ее родственниками, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Согласно сюжету одного из федеральных телеканалов, у женщины начались ссоры с дочерью после ее замужества. Из-за имущественного конфликта дочь вместе с мужем систематически избивали пенсионерку. После одного из таких конфликтов женщина длительное время провела в больнице.

«По указанию руководства Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сюжету одного из федеральных телеканалов об избиении пожилой жительницы столицы», – говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.