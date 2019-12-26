РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Воспитанники Люберецкого комплексного центра социального обслуживания населения в подмосковном Дзержинском в преддверии Нового года стали участниками мастер-классов и конкурсов, сообщил «РИАМО в Люберцах» член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

В Люберецком центре социального обслуживания населения находятся дети-инвалиды и дети,изъятые из семей.

«В преддверии Нового года в Дзержинском отделении Люберецкого комплексного центра социального обслуживания населения прошла праздничная акция ОНФ «Новогоднее чудо». Воспитанников социального учреждения ждала насыщенная развлекательная программа. Анимация, мастер-классы, интересные конкурсы не оставили равнодушными и взрослых (воспитателей – ред.), которые с удовольствием наравне с детьми принимали участие в творческих номерах», – сказал Шлыков.

Он добавил, что лично выступил инициатором проведения мероприятия. Детям Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки. Мероприятие поддержали ООО «Империя» и ООО «Сабай».