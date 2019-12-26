РИАМО - 26 дек. За осеннюю сессию этого года в Московскую городскую думу от граждан поступило порядка 11 тысяч обращений, горожане получили более 5 тысяч ответов, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В Московскую городскую думу поступило около 11 тысяч обращений граждан. Из общего количества поступивших обращений более 9 тысяч составили письменные обращения, из них по информационным каналам и через интернет-сайт думы поступило более 6 тысяч обращений», - сказал Шапошников.

Он добавил, что все обращения были рассмотрены столичными депутатами, на заявки дано 5,2 тысячи ответов

«С целью содействия в решении проблем было направлено 3,1 тысячи писем в органы госвласти, организации и учреждения города, из них четыре - депутатские запросы», - добавил Шапошников.

По его словам, минувшая сессия стала одной из самых продуктивных в истории. Дума провела 53 заседания комиссий и 24 круглых стола, также два заседания комиссии по монументальному искусству.

На всех заседаниях Мосгордумы прошло около 1,6 тысячи выступлений. Было принято 77 документов.