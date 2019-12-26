РИАМО - 26 дек. Авария с участие трех машин произошла в Богородском городском округе на 53 километре автотрассы М-7 «Волга» на пересечении с Ногинским шоссе, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В результате нарушения правил дорожного движения (предположительно, выезд на полосу встречного движения водителем автовоза) произошло ДТП с участием трех транспортных средств», - говорится в сообщении.

Произошло лобовое столкновение автовоза Mercedes с грузовой фурой Mercedes, после чего фура врезалась с еще одним грузовиком. Кроме того, с автовоза упали пять перевозимых им машин — два Volvo, Lexus, Toyota, и BMW.

В результате аварии проезд по дороге был ограничен, организован в реверсивном режиме по одной полосе. На данный момент движение полностью восстановили.

В ДТП пострадали три человека, двое из них погибли. Один человек был госпитализирован в Ногинскую ЦРБ.

К ликвидации последствий аварии привлечены 24 человека и восемь единиц техники.