РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Житель Королева Михаил Киселев получил благодарность за помощь в спасении людей из пожара, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков в ходе оперативного совещания в торжественной обстановке вручил благодарственное письмо и ценный подарок жителю Королева Михаилу Киселеву, оказавшему содействие сотрудникам ГИБДД в спасении людей из пожара.

«Михаил Эдуардович! Благодарю Вас за оказанное содействие органам внутренних дел, активную гражданскую позицию, неравнодушие и готовность помочь в экстремальной ситуации», – отметил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

31 октября старшие инспекторы ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин, находясь на маршруте патрулирования, заметили дым над многоквартирным домом по улице Пионерской в Щелкове. В окне второго этажа горящего здания они увидели двух мужчин, которые просили о помощи.

Оперативно оценив обстановку, Дмитрий Булычев попросил водителя проезжавшей мимо ГАЗели Михаила Киселева припарковать автомобиль рядом со стеной дома, после чего оба жителя спустились на тентованный кузов машины.

В результате грамотных и самоотверженных действий все жители дома были своевременно эвакуированы.