РИАМО - 26 дек. В следующем году одной из основных тем обсуждения в Московской городской думе станет вопрос незаконного оборота списанного боевого оружия, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Этой темой мы занимаемся больше года — урегулирование охолощенного оружия, которое находится на руках. Мы запланировали обсуждение этого вопроса, потому что он тянет за собой целый ряд вопросов», - сказал Шапошников.

Он добавил, что не менее важной темой в следующем году для законодательного собрания Москвы станет проблема незаконных хостелов.

«Я не исключаю, что в начале (2020 - ред.) года пройдет несколько рейдов с помощью «Безопасной столицы», в ходе которых мы проверим, насколько федеральное законодательство на сегодняшний момент соблюдается», - добавил Шапошников.