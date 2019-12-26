РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска в четверг вручили грамоты более 30 школьникам, ставшим призерами конкурса на лучшую поделку конкурса «Правила дорожного движения соблюдай! Елку новогоднюю наряжай!», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

С 3 декабря в школах Подольска проводился творческий конкурс «Правила дорожного движения соблюдай! Елку новогоднюю наряжай!», организованный комитетом по образованию администрации округа и ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск. В нем приняли участие свыше 170 ребят.

«Данный творческий профилактический конкурс проводился в округе впервые. В нем участвовали ребята с 1 по 9 классы свыше 30 школ округа в трех номинациях: «Новогодняя гирлянда «Дорожные знаки»; «Новогодний светофор»; «Новогодние часы в стране ПДД». Они представили около 80 новогодних игрушек, которыми были украшены фойе в ОГИБДД УМВД России по округу и елка, установленная в здании. Всего призерами и победителями конкурса стали свыше 30 человек, которым торжественно вручили грамоты и подарки», – сказала главный эксперт комитета по образованию администрации округа Светлана Рагулина.

Среди почетных гостей церемонии награждения были замначальника ОГИБДД УМВД России по Подольску Игорь Русаков, председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов, начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования комитета по образованию администрации округа Татьяна Саргсян и многие другие.

Призерами стали: София Кочеткова, Михаил Соловьев, Георгий Погодин, Дарья Барабаш, Иван Сафронов, Даниил Киселев, Евгений Матеньков и другие. В завершение торжественной части для детей провели экскурсию по зданию ОГИБДД.