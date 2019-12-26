РИАМО - 26 дек. В столице в новогоднюю ночь прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде снега, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«31 числа днем погода будет облачная и с осадками, но небольшие осадки, в виде небольшого снежка, перемежающегося к дождю, потому что температура воздуха у нас будет повышаться. Днем у нас максимальная температура будет положительная – порядка плюс 2 градусов», - сказала Позднякова.

Она отметила, что утром первого дня 2020 года ожидаются осадки в виде снега, а температура будет слабо отрицательной.

«Все-таки в утренние часы 1 числа земля будет укрыта снегом, и он пока останется, пока температура будет слабо отрицательной», - добавила Позднякова.

По ее словам, обильного снегопада в новогоднюю ночь в Москве не ожидается.

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