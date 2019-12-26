РИАМО - 26 дек. Ближайшие муниципальные выборы в столице могут пройти в электронном формате, так как именно такая организация выборов дает максимальную явку, сообщил журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Через несколько лет в Москве состоятся муниципальные выборы, и я не исключаю, что на муниципальных выборах мы также сможем использовать механизм дистанционного электронного голосования», - сказал Шапошников.

Он уточнил, что выборы в электронном формате дают практически 100% явку.

«Больше всего хотел обратить на явку. Явка приближается практически к 100%. Это говорит о том, что введение электронного голосования решает одну из главных проблем - вовлечение граждан в процесс голосования», - добавил Шапошников.

В этом году в трех округах столицы провели эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. В нем приняли участие 10,2 тысячи человек. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,8%.