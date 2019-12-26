РИАМО – 26 дек. Масштабные реставрационные работы планируется провести в Шуховской телевизионной башне на улице Шаболовка в 2020 году, сообщает ТАСС.

«Сейчас вместе с собственником – компанией РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) мы думаем о проведении в 2020 году полномасштабных реставрационных работ Шуховской башни. Выполнены расчеты по конструктивным особенностям башни. После еще одного этапа исследовательских работ мы будем обсуждать с общественностью, как с башней поступить», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Одна из московских достопримечательностей названа в честь ее создателя – инженера и архитектора Владимира Шухова. Башню строили с 1920 по 1922 год, радиовещание стартовало 19 марта 1922 года. Высота объекта составляет 160 метров, а вес – 240 тонн.

Шуховская башня оставалась главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ до 1967 года, когда была открыта башня в Останкино.

С момента постройки башня не ремонтировалась. Лишь в 2015 году на ней провели противоаварийные работы, так как состояние объекта было близко к критическому.

В настоящий момент Шуховская башня закрыта для посетителей. Власти столицы задумываются над тем, чтобы после реставрации сделать из нее музейный объект.