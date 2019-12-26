РИАМО - 26 дек. В подмосковном Клину произвели технологический пуск первой очереди современного комплекса по переработке отходов (КПО) «Алексинский карьер», его мощность составляет 150 тысяч тонн отходов в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Это третье по счету современное предприятие по переработке отходов, открытое в этом году, и шестое, построенное за последние 16 месяцев в Московской области в рамках формирования новой системы по обращению с отходами. Ранее мы открыли два совершенно новых КПО «Юг» в Коломне и «Восток» в Егорьевске, на полную мощность работают КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске», – сказал заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

Всего, по его словам, в Подмосковье будет 12 подобных предприятий, построенных по последнему слову техники. Все они позволят закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые мешали жителям и наносили вред окружающей среде.

Отходы на новый комплекс пойдут уже в январе, пока на предприятие пришло несколько мусоровозов для поведения пусконаладочных работ «под нагрузкой». Половина из поступающих на КПО отходов будет направлена на вторичную переработку: на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования.

Благодаря сортировке объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину. Оставшаяся часть отходов, уже без органики, будет захораниваться в новой чаше КПО, оборудованной системами очистки фильтрата. При этом неприятного запаха не будет. Старое тело полигона ТБО рекультивируют в ближайшее время, там уже провели активную дегазацию.

«В рамках дегазации первой и второй очереди пробурили, обвязали и затампонировали 40 скважин. Установили два факела для сжигания свалочного газа производительностью 1 тысячу и 2 тысячи кубометров в час. Строительство таких современных комплексов по переработке отходов позволяет нам закрывать старые полигоны, исчерпавшие свой ресурс», – добавил Хромушин.

Зампред напомнил, что ранее был закрыт полигон ТБО «Непейно» на территории Дмитровского городского округа, а 27 декабря закрывается четвертый в этом году мусорный полигон «Каргашино» в Мытищах.

Общая площадь закрытых мусорных полигонов в Московской области в этом году составляет более 50 гектаров. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье количество закрытых полигонов ТБО составит 28 из 39. Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты к 2021 году, из них два в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.

Ранее на дегазацию «встали» три полигона – «Кучино», «Тимохово», «Торбеево». Последние два уже в следующем году начнут приносить области пользу: свалочный газ будут преобразовывать в энергию, соответствующее оборудование уже там установлено.

Десятки лет полигоны наносили громадный вред экологии. В области реализуется комплекс мероприятий по снижению причиняемого ими ущерба – на всех закрытых и действующих полигонах предусмотрена установка систем пассивной и активной дегазации. Активная дегазация предусмотрена на полигонах: «Алексинский карьер», «Лесная», «Малая Дубна», «Непейно», «Ядрово», «Шатурский», «Торбеево», «Тимохово», «Воловичи».

На сегодняшний день в Подмосковье активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего будет построено 12 новых современных КПО, строится четыре завода по термической обработке отходов. Работа всех этих предприятий, как комплексной системы по обращению отходов в регионе, должна довести объем захоронения ТБО всего до 5% от образуемых отходов.