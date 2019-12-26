РИАМО - 26 дек. В следующем году одним из приоритетных вопросов в законодательном собрании Москвы станет борьба с продажей снюсов и других никотиносодержащих веществ, основой для разрабатываемого закона станет закон о запрете алкогольных энергетиков, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«За основу надо брать закон о запрете продажи алкоэнергетиков, был принят наш региональный закон о запрете их продажи. Думаю, таким же образом мы сможем добиться запрета продажи снюсов на территории не только нашего города, но и всей страны», – сказал Шапошников.

Снюс, представляющий собой измельченный табак, запрещен в России к продаже с 2015 года. Однако после введения запрета его аналоги наводнили прилавки магазинов. Аналоговые продукты, имитирующие табак и содержащие высокие дозы никотина, наносят значительный вред здоровью взрослого человека, а для детского организма они смертельно опасны.

Снюс запрещен в большинстве стран Европы, так как содержит очень высокую концентрацию никотина: от 40 до 80 миллиграммов. Для сравнения, в обычной сигарете – от 10 до 15 миллиграммов.