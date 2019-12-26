РИАМО - 26 дек. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, гололедицы и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы объявлено до 13:00 28 декабря, из-за гололеда – с 21 часа 26 декабря до 21 часа 27 декабря, из-за тумана – с 21 часа 26 декабря до 09:00 27 декабря.

«Желтый» уровень также объявили на территории Ярославской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской, Брянской и Калужской областей.

В Московском регионе 27 декабря будет облачно, ожидаются снег и мокрый снег, местами образуются туман, гололед и гололедица, температура составит минус 1 – плюс 1 градус. 28 декабря будет облачно, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем — минус 1 – плюс 1 градус.