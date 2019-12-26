РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 26 дек. Новый детский сад в жилом комплексе «Новые Котельники» примет первых воспитанников осенью 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Котельники.

Накануне сотрудники отдела строительства и архитектуры администрации горокруга провели выездную проверку хода строительства детского сада на 235 мест в ЖК «Новые Котельники».

«В 2019 году планируется завершение строительства детского сада. После чего дошкольное учреждение перейдет в муниципальную собственность. Весной 2020 года будет закупаться оборудование, а осенью того же года детсад откроет свои двери для маленьких воспитанников», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на объекте работают около 50 человек. Здесь уже завершили работы по благоустройству прилегающей территории, завершаются пуско-наладочные работы лифтового оборудования, продолжаются отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем. В настоящее время на объекте приступили к работам по укладке керамической плитки в санузлах.

Детский сад рассчитан на девять групп в возрасте от двух до семи лет. В нем предусмотрены пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Фасад здания оформлен в стилистике детских рисунков, отобранных на ранее проводимом конкурсе.

Учреждение смогут посещать маломобильные жители, поскольку детский сад оборудован в рамках программы «Доступная среда».