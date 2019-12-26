РИАМО - 26 дек. В Подмосковье с 31 декабря по 8 января экстренные медицинские службы переведут на усиленный режим работы, согласно которому на дежурства выйдут свыше 600 бригад скорой помощи и 18 бригад центра медицины катастроф, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Рождественские и новогодние праздники – традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. Только на скорую помощь нагрузка возрастает почти на 40%», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что цель подмосковных медиков – сделать так, чтобы и в праздничные дни жители могли получить качественную медицинскую помощь.

Стационарные отделения и травмпункты также будут работать в круглосуточном режиме.

Жителям напомнили, что при недомогании не стоит заниматься самолечением, нужно обращаться за помощью к врачам.