РИАМО – 26 дек. В Роспотребнадзоре предостерегли граждан о том, что денежные купюры могут быть разносчиками инфекций, к примеру, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель, сообщает Газета.ru.

«В связи с этим во многих странах при производстве банкнот используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки», – говорится в сообщении.

Граждан призвали быть внимательными к своему здоровью и учитывать возможность переноса инфекций купюрами.

Кроме того, специалисты ведомства порекомендовали не оставлять болезни без лечения и не забывать о вакцинации.