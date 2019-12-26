РИАМО - 26 дек. Накануне Нового года в столице будет ветрено, пройдут небольшие осадки, температура составит 0 – плюс 2 градуса, в новогоднюю ночь будет около 0 градусов, а утром 1 января ожидаются гололедица и слабый мороз, сообщается на сайте «Метеовести».

Сейчас средняя температура в Москве на 0,2 градуса превышает рекордный график самого теплого в истории декабря 2006 года. В нынешней третьей декаде декабря только один день был с заморозками.

«В конце текущей недели зима предпримет очередной штурм Средней полосы. В пятницу и субботу днем еще около 0 градусов, а самым холодным днем будет воскресенье. Ночью температура воздуха понизится до минус 5-3 градусов, днем будет минус 3-1 градус, но вероятность снегопадов по-прежнему минимальна. В первый день новой недели столицу атакует очередной циклон, давая надежду на образование <...> небольшого снежного покрова», — говорится в сообщении.

Днем 30 декабря ожидается снег, который вечером перейдет в мокрый снег, местами может образоваться гололедица. Усилится порывистый ветер. Утром температура составит минус 5-3 градуса, вечером – 0 – минус 2.

В последний день года ожидаются небольшие осадки, будет ветрено, температура составит 0 – плюс 2 градуса. В полночь будет около 0 градусов. Утром 1 января прогнозируются гололедица и слабый мороз.

Вернется ли снежная зима в Московский регион>>