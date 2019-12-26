РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. В учреждениях культуры городского округа Люберцы в 2019 году было организовано порядка двух тысяч досуговых мероприятий, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы расположены 40 объектов культуры и дополнительного образования. Центром сохранения истории округа остается музейно-выставочный комплекс, большую работу проводят муниципальные библиотеки. В течение года в стенах этих учреждений проходят культурно-досуговые мероприятия, в этом году их было порядка двух тысяч», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в данных мероприятиях приняли участие более 400 тысяч жителей Люберец разного возраста.

Ружицкий отметил, что услугами библиотек пользуются около 30 тысяч жителей округа. А в учреждениях дополнительного образования ребята обучаются по 15 направлениям и предпрофессиональным программам.

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