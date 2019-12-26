РИАМО – 26 дек. В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками, сообщает Газета.ru.

«В ФБК обыск. Прямо во время летучки», – написал в Twitter-аккаунте соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Он добавил, что также был заблокирован один из банковских счетов, куда шли пожертвования.

По словам пресс-секретаря организации Киры Ярмыш, в ходе обысков задержали основателя ФБК Алексея Навального.

ФБК был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года и занимается антикоррупционными расследованиями. 9 октября 2019 года министерство юстиции внесло организацию в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получал финансирование из-за границы.

Кроме того, СК расследует в отношении ФБК уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Правоохранители полагают, что фонд получал крупные суммы в рублях и иностранной валюте, которые были получены заведомо преступным путем.