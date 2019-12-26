РИАМО - 26 дек. Первая из пяти новых станций очистки и обезжелезивания воды в городском округе Власиха заработала на полную мощность, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Производительность станции составляет 1,2 тысячи кубометров воды в сутки. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Чистая вода».

«В этом году благодаря помощи федеральной власти мы приступили к использованию средств на реализацию национального проекта «Чистая вода». И сегодня мы видим яркий пример реализации этой программы в действии. 26 тысяч человек во Власихе начнут получать чистую воду», - сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский.

По его словам, при строительстве станций очистки и обезжелезивания воды применены новейшие технологии отечественного производства.

Велиховский выразил благодарность администрации городского округа за реализацию проекта, подрядчикам за качественно выполненную работу и поздравил всех жителей с этим событием в преддверии Нового года.

Глава городского округа Власиха Альберт Алябьев высоко оценил проделанную работу и подчеркнул, что это позволило кардинально решить многолетние проблемы водоснабжения жителей муниципалитета.

«В течение недели они все (станции очистки и обезжелезивания воды – ред.) будут введены в эксплуатацию. Выражаю большую благодарность правительству Московской области, губернатору Андрею Воробьеву за помощь в реализации национального проекта «Чистая вода», - подчеркнул Алябьев.

Он отметил, что запуск станций не означает появление чистой воды из кранов сразу же.

«Надо немного потерпеть, первое время будут и скачки, и перепады давления, и увидим мы еще ржавую воду. Но в течение квартала слой очищенной воды выдавит всю взвесь и сделает воду в наших квартирах более качественной», - пояснил глава муниципалитета.