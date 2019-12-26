РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 дек. Наземный переход со световой и звуковой сигнализациями оборудуют на железнодорожной станции Подлипки Дачные в Королеве в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Королеве запланировано строительство наземного пешеходного перехода на 28 километре в районе железнодорожной платформы Подлипки Дачные. Работы начнутся и завершатся в 2020 году», – говорится в сообщении.

Переход построят в рамках реализации инвестиционного проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». Переход оборудуют световой и звуковой сигнализациями, а также накопительными площадками и освещением. До конца текущего года будет разработана проектная документация.

В 2019 году были проведены работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту пешеходного тоннеля на 22 километре железнодорожной станции Подлипки Дачные. На объекте отремонтировали асфальтовое покрытие, ступени сходов и окрасили павильоны всех сходов и плит перекрытия.

Для удобства пассажиров лестничные сходы были оборудованы направляющими для колясок, багажных сумок и хозяйственных тележек. Пешеходный тоннель обеспечивает безопасный переход граждан через железнодорожные пути и выход на пассажирские платформы.