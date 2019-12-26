РИАМО – 26 дек. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что семья примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой «точит на него зуб» из личных мотивов, так он прокомментировал последнюю пародию на него от Максима Галкина, мужа Пугачевой.

«Семья Пугачевой мне просто мстит всякими пародиями с тех пор, как она в 2008 году стала доверенным лицом Прохорова на выборах президента, я ей что-то прокричал обидное. И вот с тех пор клан Пугачевой мне мстит — из зависти, ревности», — сказал Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом политик посчитал, что пародии на него выходят несмешными и скучными, а Галкин не смог правильно передать его поведение и речь. Также Жириновский обратил внимание на шутку Галкина о том, что за лидера ЛДПР люди голосуют, не приходя в сознание.

«Сумасшедшие, что ли, голосуют? Это просто способ лягнуть меня, ударить, опустить», — заявил Жириновский.

Также лидер ЛДПР заметил, что в России не может быть повторения сценария Украины, где президентом стал популярный комик Владимир Зеленский.