РИАМО - 26 дек. Сведения в отношении ООО «Стар-групп» признали подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в антимонопольную службу поступили сведения от администрации городского поселения Лотошина, согласно которым ООО «Стар-групп» нарушило условия контракта.

«Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по объекту «Благоустройство центральной части городского поселения по улицам Центральной, Почтовой, Калинина, Школьной», - говорится в сообщении.

После нарушения условий со стороны ООО, администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Порядок расторжения был соблюден, что подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - отмечается в материале.

По итогам рассмотрения дела, выслушав доводы сторон, в управлении ФАС России по Московской области пришли к выводу, что сведения в отношении ООО «Стар-групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.