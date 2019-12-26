РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Сотрудники полиции подмосковного Подольска разыскивают 15-летнюю Анастасию Кузину, которая ушла из дома сутки назад и не вернулась, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Анастасию Кузину 2004 года рождения, проживающую на улице Большая Серпуховская в Подольске, которая 25 декабря 2019 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», – говорится в сообщении.

На вид девушке 13-14 лет, она худощавого телосложения, рост 155 сантиметров. Волосы длинные до плеч, темно-русого цвета, глаза темно-серые.

На ней была вязанная шапка с меховым помпоном темно-бежевого цвета, куртка темно-серая до колен на молнии с капюшоном, школьное платье черного цвета, черные капроновые колготки, сапоги «дутики» цветные.

Всех лиц, располагающих информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам: 8(496)763-02-63; 8(496)757-09-68 или 02.