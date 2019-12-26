РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Порядка 1,5 тысяч новых мест появилось в детских садах Балашихи в текущем году благодаря строительству новых и оптимизации существующих учреждений, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Задача, которую мы ставили в этом году, помимо строительства новых детских садов, – мы занимаемся оптимизацией существующих, выкупаем помещения на первых этажах жилых домов и частные детсады. Всего за год было создано около 1 500 мест. Планируем эту работу продолжить», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в 2019 году приступили к строительству детсада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов.

Кроме того, проектируются два новых детских сада в микрорайоне Южный и один на улице Заречной.