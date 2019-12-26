РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Новогодний турнир по тяжелой атлетике пройдет в подмосковных Люберцах 28 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать восьмого декабря состоится новогодний турнир по тяжелой атлетике «Открытый люберецкий помост». Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие порядка 100 тяжелоатлетов из городских округов Люберцы, Дзержинский, Сергиев Посад. Спортсмены будут выступать в двух возрастных группах: 2003 год рождения и старше, 2004 год рождения и младше.

Турнир пройдет в люберецком Дворце культуры в зале тяжелой атлетики.

«Приходите поддержать люберецких спортсменов», – заключается в сообщении.