РИАМО - 26 дек. Строительство третьей очереди системы дегазации на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Лесная» в Серпухове завершено, все скважины обвязаны и подключены к высокотемпературным факелам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Серпухов.

Рабочая группа проверила режим эксплуатации высокотемпературных факелов и системы дегазации, которая сейчас функционирует в полную мощность на полигоне. Все запланированные работы выполнены, в том числе введены в эксплуатацию очистные сооружения.

«Весь собранный фильтрат уже переработали. Как показал предметный анализ «на выходе» - вода без примесей, солей и бактерий», - говорится в сообщении.

Представители компании «Экоком» отметили, что на полигон закуплены расходные материалы, которые помогут в случае необходимости оперативно устранить неполадки.

Глава городского округа Юлия Купецкая уточнила, что на новогодних каникулах на полигоне продолжат проводить ежедневный мониторинг. Сотрудники эксплуатирующих и подрядных организаций будут проводить визуальный осмотр территории, проверять состояние скважин.

Ранее в ходе заседания Высшего совета губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что полигон ТКО «Лесная» закроют. Все работы, которые сейчас проводятся на объекте, необходимы для его рекультивации.