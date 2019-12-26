РИАМО - 26 дек. В промышленных зонах столицы и на территории новой Москвы за девять лет создали более 600 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На протяжении девяти лет мы реализуем в Москве подход комплексного развития всех территорий. Правительство Москвы поддерживает и стимулирует градостроительные проекты, направленные на создание новых мест приложения труда. За это время только в рамках развития бывших промышленных зон создано 477 тысяч новых рабочих мест», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Также в мегаполисе проводится активное развитие присоединенных в 2012 году территорий. В ТиНАО проектируют и строят несколько крупных объектов, на которых появятся высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места.

«С момента присоединения в новых округах уже создано 140 тысяч рабочих мест. А к 2035 году там появится около 1 миллиона», - уточнил Хуснуллин.

По его словам, создание новых рабочих мест, а также повышение комфорта проживания в столице способствует привлечению в мегаполис активной молодежи. Кроме того, это помогает сохранить стабильность экономики города.