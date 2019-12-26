РИАМО - 26 дек. Крупнейший книжный рекомендательный портал на русском языке LiveLib в партнерстве с сервисом «ЛитРес», лидером на рынке электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, подвел итоги голосования премии «Выбор читателей - 2019», говорится в сообщении пресс-службы сервиса «ЛитРес».

В номинациях принимали участие книги, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года и получившие самый высокий рейтинг на LiveLib по итогам года. Лонг-лист формировался на основании рейтинга популярности книги более чем у 1,5 миллиона пользователей LiveLib. В этом году за номинантов премии было отдано более 120 тысяч голосов.

«Главный принцип премии – голоса, полученные от читателей, а не критиков. Это позволяет понять, какие именно книги вызывают эмоциональный отклик у людей. Кроме того, у «Выбора читателей» есть специальный этап - суперфинал, который, по сути, является соревнованием фанклубов. Уже в течение нескольких лет самая активная, самая преданная аудитория у русского фэнтези. Причем у русского фэнтези – «женское лицо», — сказал руководитель проекта LiveLib Дмитрий Курочкин.

В рамках премии было четыре этапа – отборочный, полуфинал, финал и суперфинал. Сначала читатели предлагали свои любимые произведения в каждой из номинаций, затем самые популярные книги попадали в следующий этап. Из каждой категории в финал прошли десять книг, а в суперфинале читатели выбирали лучшее произведение из всех жанров. В каждой номинации можно было проголосовать за несколько произведений.

Победителем суперфинала стала книга Ирины Котовой «Королевская кровь. Расколотый мир».

Победителем специальной номинации Rock&Book стала аудиокнига «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» в авторской озвучке Натальи Красновой.

Лауреаты премии в качестве приза получили платное продвижение произведения на LiveLib, на портале с 5,5-миллионной аудиторией: победитель суперфинала — на сумму 1 миллион рублей, а победитель в специальной номинации Rock&Book — на сумму 500 тысяч рублей.

Лучшие произведения по отдельным номинациям:

Зарубежная проза: «Медвежий угол», Фредрик Бакман;

Русская проза: «Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади», Дина Рубина;

Young adult: «Поклонник», Анна Джейн;

Детские книги: «Болотница», Татьяна Мастрюкова;

Фантастика: «Киборг и его лесник», Ольга Громыко;

Любовные романы: «#НенавистьЛюбовь», Анна Джейн;

Ужасы, триллеры, мистика: «Чужак», Стивен Кинг;

Детектив: «Смертельная белизна», Роберт Гэлбрэйт;

Зарубежное фэнтези: «Пламя и кровь: Кровь драконов», Джордж Р.Р. Мартин;

Русское фэнтези: «Королевская кровь. Расколотый мир», Ирина Котова;

Биографии и мемуары: «Неестественные причины. Записки судмедэксперта», Ричард Шеперд;

Бизнес-книги: «Продвижение личных блогов в Инстаграм: пошаговое руководство», Александра Митрошина;

Прикладные книги: «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола», Анастасия Постригай;

Популярная наука: «Краткие ответы на большие вопросы», Стивен Хокинг;

Кино и книги: «Общество мертвых поэтов», Нэнси Клейнбаум;

Комиксы и манга, графические романы: «Быть книголюбом», Дебби Танг;

Выбор экспертов: «Семь смертей Эвелины Хардкасл», Стюарт Тертон;

Самые ожидаемые: «Мы против вас», Фредрик Бакман;

Разочарование года: «Голая», Алена Водонаева.