Читатели выбрали лучшие книги 2019 года вместе с LiveLib и «ЛитРес»
Читатели выбрали лучшие книги 2019 года вместе с LiveLib и «ЛитРес»
Официальный сайт мэра Москвы
РИАМО - 26 дек. Крупнейший книжный рекомендательный портал на русском языке LiveLib в партнерстве с сервисом «ЛитРес», лидером на рынке электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, подвел итоги голосования премии «Выбор читателей - 2019», говорится в сообщении пресс-службы сервиса «ЛитРес».
В номинациях принимали участие книги, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года и получившие самый высокий рейтинг на LiveLib по итогам года. Лонг-лист формировался на основании рейтинга популярности книги более чем у 1,5 миллиона пользователей LiveLib. В этом году за номинантов премии было отдано более 120 тысяч голосов.
«Главный принцип премии – голоса, полученные от читателей, а не критиков. Это позволяет понять, какие именно книги вызывают эмоциональный отклик у людей. Кроме того, у «Выбора читателей» есть специальный этап - суперфинал, который, по сути, является соревнованием фанклубов. Уже в течение нескольких лет самая активная, самая преданная аудитория у русского фэнтези. Причем у русского фэнтези – «женское лицо», — сказал руководитель проекта LiveLib Дмитрий Курочкин.
В рамках премии было четыре этапа – отборочный, полуфинал, финал и суперфинал. Сначала читатели предлагали свои любимые произведения в каждой из номинаций, затем самые популярные книги попадали в следующий этап. Из каждой категории в финал прошли десять книг, а в суперфинале читатели выбирали лучшее произведение из всех жанров. В каждой номинации можно было проголосовать за несколько произведений.
Победителем суперфинала стала книга Ирины Котовой «Королевская кровь. Расколотый мир».
Победителем специальной номинации Rock&Book стала аудиокнига «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» в авторской озвучке Натальи Красновой.
Лауреаты премии в качестве приза получили платное продвижение произведения на LiveLib, на портале с 5,5-миллионной аудиторией: победитель суперфинала — на сумму 1 миллион рублей, а победитель в специальной номинации Rock&Book — на сумму 500 тысяч рублей.
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Гадание по книгам – старинный способ узнать свое будущее и найти ответы на волнующие вопросы. Однако не стоит доверять им полностью – в Новом Году положитесь прежде всего на себя! Не стоит бояться високосного года, но и надеяться на «красивое» число 2020 тоже необязательно – главное, верьте в себя. Любите, мечтайте, действуйте – и все сбудется! С Новым 2020 годом!
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