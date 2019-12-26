РИАМО - 26 дек. Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка, который в состоянии наркотического опьянения нырнул в карьер и утонул, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Тело юноши нашли на берегу технического карьера. Предварительно установлено, что 24 декабря вечером подросток нырнул в карьер и утонул. Со слов очевидцев, он находился в состоянии наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Судебные эксперты проведут медицинскую экспертизу тела погибшего для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.