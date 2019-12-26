РИАМО – 26 дек. В отношении мужчины, который проколол шины более 70 автомобилей в Подольске, возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее стало известно о массовом повреждении шин автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская в Подольске. Полицейские задержали местного жителя 1973 года рождения.

«По факту повреждения автомобилей в городском округе Подольск следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.