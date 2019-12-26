РИАМО - 26 дек. Действие разрешения на строительство жилого комплекса Sky House в Москве на улице Мытная, дом 40-44, продлили до 2021 года после обследования корпусов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Действие разрешения на строительство объекта продлено до конца 2021 года. Технический заказчик уже вышел с работами на ряд корпусов. Реализация мероприятий, предусмотренных планом-графиком, дорожной картой, осуществляется в установленные сроки», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что по результатам проведенного обследования в январе подготовят детальный план мероприятий по завершению строительства жилых корпусов. Сейчас идет оформление необходимой документации.

Сейчас ведутся работы в части жилых корпусов и на паркинге, а также по проведению электричества и восстановлению водоснабжения, завершено обследование лифтового оборудования, идет работа по заключению договора на его восстановление.

«В жилых корпусах проводится комплекс мероприятий по тестированию инженерных систем, в корпусе №3 приступили к работам по ремонту кровли. В планах начать работы по восстановлению фасадов, в настоящее время ведется работа по заключению договора на поставку стеклопакетов и ремонт фасадов жилого комплекса», - отметил представитель Capital Group.

Также запустили информационный сайт, чтобы обеспечить дольщиков актуальной информацией о ходе строительства. Регулярно там размещается актуальная информация о проведении строительно-монтажных работ и фотографии с площадки.

Жилой комплекс строят с 2008 года. Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию переносились неоднократно.

Более 146 тысяч квадратных метров составляет площадь комплекса. Всего ЖК имеет восемь корпусов, четыре из них – жилые дома, остальные здания – это физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивная школа, административное здание и паркинг.

Арбитражный суд Московской области признал застройщика жилого комплекса Sky House банкротом, в отношении застройщика ООО «Олтэр» был применен специальный параграф №7 федерального закона о банкротстве, открыто конкурсное производство.

Член ассоциации «Саморегулирующая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Андрей Малыгин был назначен конкурсным управляющим.