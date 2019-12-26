РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Жители Королева смогут принять участие в забеге обещаний 1 января, мероприятие пройдет в рамках акции «Забег обещаний-2020», сообщается на сайте мероприятия.

Пробег проходит в Королеве шестой раз. В 12:00 все желающие начнут «Забег обещаний-2020» от Мемориала Славы. По правилам забега, необходимо загадать желание и пробежать 2020 метров, и тогда оно обязательно сбудется.

«Забег обещаний — это бесплатный забег для всех. Дать обещание. Исполнить его. Изменить свою жизнь. Ежегодно 1-го января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере», - говорится в сообщении.

Для забега нужно зарегистрироваться, получить свой номер, написать пожелание или обещание, затем нужно пробежать 2020 метров. Такую доступную дистанцию могут пробежать даже дети, если не получится пробежать, ее можно будет просто пройти. Для участия в забеге нужно пройти регистрацию по ссылке.