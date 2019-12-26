РИАМО - 26 дек. В подмосковных Мытищах следователи проводят проверку по факту обнаружения скелетированных останков человека в одном из лесных массивов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Останки неизвестного нашли в спортивной сумке в лесу вблизи поселка Нагорное. По предварительным данным, человек погиб около года назад.

«По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливается личность человека, обстоятельства произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.

Для выяснения причин гибели проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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