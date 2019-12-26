РИАМО - 26 дек. В конце текущей недели в столице начнет формироваться снежный покров, а в начале новой недели над Москвой могут вновь появиться снежные тучи, сообщается на сайте «Метеовести».

«В столице сегодня еще возможна слабая оттепель: после полудня до +1 градуса. Но затем дневная температура уже не превысит 0 – минус 3 градусов», — говорится в сообщении.

Небольшой снег пройдет 27 и 28 декабря, начнет формироваться снежный покров. В начале новой недели над столицей могут вновь появиться снеговые тучи.

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