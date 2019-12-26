РИАМО - 26 дек. У художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек диагностировали воспаление легких, е состояние стабильно, сообщает Газета.ru.

«По словам представителей учреждения культуры, состояние художественного руководителя остается стабильным», - говорится в материале.

Врачи сообщают, что самочувствие Волчек не ухудшается. Сейчас она прибывает в медикаментозной коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Волчек является художественным руководителем театра с 1989 года. Сейчас ей 86 лет.

23 декабря ее госпитализировали с воспалением легких в больницу имени Боткина.