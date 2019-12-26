РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. Глава Балашихи Сергей Юров пригласил жителей округа на праздничное рождественское мероприятие в Никольско-Архангельский парк 7 января, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

25 декабря состоялся прямой эфир Юрова на телеканале «360 Балашиха», где он подвел итоги 2019 года.

«В этом году мы сделали еще один новый парк в микрорайоне Никольско-Архангельский. Это небольшой парк в частном секторе. Он уже стал любимым местом отдыха наших жителей. Получился очень уютным. Одно из главных рождественских мероприятий пройдет в этом парке. Я всех жителей нашего города приглашаю», – сказал Юров.

Мероприятие состоится 7 января в 16:00 по адресу: микрорайон Никольско-Архангельский, улица Святоникольская.

Глава Балашихи также отметил, что в 2019 году завершена реконструкция Пестовского парка, появились новые парковые зоны на улицах Солнечной и Заречной, сквер в микрорайоне Южный.

В ходе прямого эфира Юров также ответил на вопросы о развитии экономики, дорожной инфраструктуры, привлечении инвестиций, благоустройстве территорий и другие.