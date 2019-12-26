РИАМО - 26 дек. На заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева, который был на выходном и вышел из дома в гражданской одежде, напали грабители, их уже задержали, сообщает Газета ru.

«Мы не связываем это происшествие с его служебными обязанностями, есть все основания предполагать, что нападение было совершено с целью ограбления», - пояснил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он подчеркнул, что на данный момент здоровью Кудрявцева ничего не угрожает. У полковника Росгвадии диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Двоих нападавших уже задержали. Все обстоятельства данного инцидента выясняются.