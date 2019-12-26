РИАМО - 26 дек. Управление ФАС России включит компанию «Витамед» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта на закупку процедурных перчаток, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Центральная клиническая психиатрическая больница», в отношении ООО «Витамед» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Больница заключила с компанией контракт на закупку процедурных перчаток из латекса гевеи. Из-за того, что общество «Витамед» нарушило условия контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке, что подтверждено документами.

Компания не устранила нарушения условий контракта и не представила соответствующие документы на заседании комиссии УФАС России по Московской области.

Управление, выслушав доводы сторон и рассмотрев доказательства, приняло решение, что сведения в отношении компании «Витамед» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.