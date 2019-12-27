Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье

В главный зимний праздник москвичи смогут добраться до своих близких в любое время: наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь.

При этом отправиться на гуляния в центр столицы или в парк на окраине с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января можно будет бесплатно: плата за проезд в общественном транспорте в этот период взыматься не будет.

В ночь с 31-го на 1-е в столице будут функционировать 175 маршрутов наземного транспорта, в том числе:

- 61 маршрут из наиболее востребованных – круглосуточно,

- 101 маршрут – до 03:30;

- 13 регулярных ночных маршрутов – в обычном режиме.

При этом пассажиры должны знать, что с 25 декабря в столице временно изменись маршруты отдельных автобусов.

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