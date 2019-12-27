Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье

Бесплатный проезд в метро, МЦК и наземном транспорте
В главный зимний праздник москвичи смогут добраться до своих близких в любое время: наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь.
При этом отправиться на гуляния в центр столицы или в парк на окраине с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января можно будет бесплатно: плата за проезд в общественном транспорте в этот период взыматься не будет.
В ночь с 31-го на 1-е в столице будут функционировать 175 маршрутов наземного транспорта, в том числе:
- 61 маршрут из наиболее востребованных – круглосуточно,
- 101 маршрут – до 03:30;
- 13 регулярных ночных маршрутов – в обычном режиме.
При этом пассажиры должны знать, что с 25 декабря в столице временно изменись маршруты отдельных автобусов.
Транспорт в Подмосковье
Подмосковный наземный транспорт в новогоднюю ночь тоже будет работать бесплатно. Это распространяется, в том числе, на межмуниципальные маршруты, а также автобусы частных перевозчиков.
Московские центральные диаметры (МЦД) и поезда пригородного сообщения в новогоднюю ночь будут перевозить пассажиров до 02:00.
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Как будет работать транспорт в Рождество
В ночь с 6 на 7 января режим работы общественного транспорта также немного изменится. Московское метро и МЦК будут работать до 02:00.
При этом 66 маршрутов наземного городского транспорта будут перевозить пассажиров до 03:00. Расписание обычных 13 ночных маршрутов в Москве не изменится.
Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в рождественскую ночь, как и в Новый год, продлят до 02:00.
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Парковка в праздники
Оставить машину на уличной парковке в Москве в период с 1 по 8 января можно бесплатно.
При этом парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.
Также с 6:00 31 декабря до 6:00 6 января отменят парковку на Бульварном кольце: от улицы Пречистенка до Трубной площади.
Какие улицы будут закрыты для автомобилей
В праздничные дни в центре Москвы ограничат движение транспорта. С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января будут недоступны для автомобилистов:
- Тверская улица – от Тверского бульвара до Моховой;
- Моховая улица – от Воздвиженки до Тверской;
- ул. Охотный Ряд – от Моховой до Театрального проезда;
- Театральный проезд – от Охотного ряда до Петровки;
- Глинищевский, Газетный, Никитский и Брюсов переулки;
- Большая Никитская улица – от Романова переулка до Моховой;
- ул. Большая Дмитровка – от Охотного ряда до Дмитровского переулка.
Возможны и дополнительные перекрытия отдельных улиц – принимать такие решения смогут сотрудники ГИБДД.
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