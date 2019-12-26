РИАМО - 26 дек. В Москве прошло вручение государственных и городских наград за вклад в развитие столицы и страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин наградил жителей столицы, внесших большой вклад в развитие города и страны. Они получили государственные награды и награды города», - отмечается в материале.

Так, Собянин вручил ордена Александра Невского, Почета и Дружбы, а также ордена «Родительская слава», «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и медаль «За спасение погибавших».

В церемонии награждения приняли участие деятели самых разных сфер — от искусства до медицины.

Мэр также вручил городские знаки отличия «За заслуги перед Москвой», «За безупречную службу городу Москве», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Заслуженный учитель города Москвы», «Заслуженный врач города Москвы». Награды получили работники транспортной системы, строители и другие.

Ордена, знаки и другие награды вручались от имени и по поручению президента РФ Владимира Путина.