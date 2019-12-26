РИАМО - 26 дек. Совет директоров компании «Роскино» принял решение снять с поста главы фирмы Екатерину Мцитуридзе, сообщает РИА новости.

«Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом», - говорится в материале.

Организация «Роскино» продвигает российские фильмы на зарубежных мероприятиях. С 2011 года Мцитуридзе была главой компании.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что она внесла большой вклад в представление отечественного кино на мировых фестивалях, выставках и стендах. Он добавил, что современные реалии требуют совершенно новый подход к продвижению.

Совет директоров сформировал предложения по кандидатуре нового главы организации и направил их на утверждение в Росимущество.