РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Центр по ремонту и обслуживанию тракторов «Кировец» заработал в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Торжественное открытие центра по ремонту и обслуживанию тракторов «Кировец» на улице Московская в микрорайоне Климовск состоялась 24 декабря в рамках соглашения между министерством сельского хозяйства Московской области и инженерно-технологическим центром «Мособлагроснаб», подписанного в июле на аграрной выставке «День поля», – говорится в сообщении.

Центр по техническому обслуживанию и ремонту тракторов марки «Кировец» будет способствовать развитию производственно-технического обеспечения АПК Подмосковья.