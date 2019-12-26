РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 дек. Россельхознадзор выявил запрещенную к ввозу в РФ мясную и молочную продукцию общим весом более 450 кг на территории рынка «Экобазар» в Мытищах, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Московской таможней совместно с управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в рамках межведомственного взаимодействия проведено контрольно-надзорное мероприятие на территории «Экобазара» по адресу: город Мытищи, бульвар Ветеранов, строение 2. В результате осмотра помещений управлением Россельхознадзора выявлена молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, общим весом более 450 кг», – говорится в сообщении.

В перечне выявленной продукции сыры и колбасные изделия в ассортименте (производство Франция, Италия, Голландия, Германия, Бельгия).

В материале добавляется, что 24 декабря 2019 года в соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу на территорию страны продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания на специальном полигоне отходов в Московской области в порядке, установленном законодательством РФ.