РИАМО - 26 дек. В сервисе «Яндекс.Лавка» стали доступны умные устройства с Алисой, теперь пользователи, помимо продуктов, могут заказать «Яндекс.Станцию» и «Яндекс.Станцию мини» с доставкой до порога в течение 15 минут, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы сервиса.

«Кроме устройств с Алисой, можно выбрать умные розетки и умный пульт «Яндекса». Устройства продаются по рекомендованным розничным ценам: «Яндекс.Станция» — 10990 рублей, «Яндекс.Станция мини» — 3990 рублей, умная розетка «Яндекса» — 1190 рублей, умный пульт «Яндекса» — 1390 рублей», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что умные устройства доступны в новой категории «Яндекс.Станция за 15 минут!». Сервис предоставляет отличную возможность купить подарки на Новый год тем, у кого не хватает времени подготовиться к празднику.

Собеседник агентства уточнил, что последний заказ в 2019 году «Яндекс.Лавка» примет 31 декабря в 23:00. 1 января сервис начнет работать с полудня, а со 2 января вернется к привычному графику работы - с 7 утра до полуночи.

«В ноябре «Яндекс» запустил продажи устройств и брендированной продукции на «островках» в торговых центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На «островках» продаются товары собственной разработки: умные колонки «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция мини», медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для умного дома и брендированная продукция, например, одежда», - напомнил представитель пресс-службы.

«Яндекс.Лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси» для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. «Лавка» — гиперлокальный сервис, сейчас он работает в 45 районах Москвы и Подмосковья.