РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Председатель общественного совета при УМВД городского округа Подольск Вячеслав Попов проведет прием граждан 27 декабря, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 27 декабря в УМВД России по городскому округу (Революционный проспект, дом 84) состоится личный прием граждан председателем общественного совета при УМВД России по Подольску - Вячеславом Поповым. Время приема - с 16:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Прием будет осуществляться по предварительной записи, дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)763-02-40.