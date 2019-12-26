РИАМО - 26 дек. В топ самых популярных художественных книг среди читателей в Подмосковье и Москве вошли такие произведения, как «Мятная сказка», «1984» и «Зулейха открывает глаза», говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

Полный список самых популярных художественных книг у жителей Московского региона выглядит так:

1. «Мятная сказка», Александр Полярный;

2. «1984», Джордж Оруэлл;

3. «Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина;

4. «Шантарам-2. Тень горы», Грегори Робертс;

5. «Куриный бульон для души: 101 вдохновляющая история о сильных людях и удивительных судьбах», Эми Ньюмарк;

6. «В метре друг от друга», Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис;

7. «Замок из стекла», Джаннетт Уоллс;

8. «Смертельная белизна», Роберт Гэлбрейт;

9. «КлаТбище домашних жЫвотных», Стивен Кинг;

10. «Дети мои», Гузель Яхина;

11. «Метро 2033», Дмитрий Глуховский;

12. «Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади», Дина Рубина;

13. «Происхождение», Дэн Браун;

14. «Нож», Ю Несбе;

15. «После», Анна Тодд.